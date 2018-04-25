» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"

25 أبريل 2018 - 11:23 ص

أصبح "الإكستنشن" بديلا سريعا للمشاكل التي يتعرض لها الشعر، إلا أنه هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها لمعالجة الشعر بطيقة أفضل وطبيعية.

ويعتبر تساقط الشعر والتقصف والقشرة هم المشاكل الأكثر شيوعًا، وبالرغم من صعوبة هذه المشاكل إلا أن الوصفات الطبيعية قدمت دورًا كبيرًا وساهمت فى حل عدد كبير منها، خاصة أنها تعتمد على مواد طبيعية 100% ومن ثم فلا يمكن أن تلحق ضرر بالشعر مع زيادة الاستعمال، ونشر موقع "boldsky" مجموعة من طرق معالجة مشاكل الشعر بشكل طبيعى، ومن بينها "الزيت الساخن".

وإليكِ طريقة تحضير ماسك الزيت الساخن:

أولاً المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من زيت الجاجوبا

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ثانيًا طريقة التحضير:

احضرى وعاء وضعى به المكونات السابقة، ثم ضعيه على النار حتى يسخن الزيت قليلاً لكن احرصى على عدم تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ضعى الخليط على شعرك ودلكى فروة رأسك جيدًا لمدة تتراوح من 5 لـ10 دقائق، بعدها ضعى منشفة قطنية ثقيلة على شعرك وغطيه بها جيدًا، واتركيه لفترة، بعدها اغسلى شعرك بشامبو يحتوى على مواد طبيعية فقط، وعليكِ تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.