أبو الغار: قانون "البحوث الطبية" يسيء للبحث العلمى

25 أبريل 2018 - 11:28 ص

انتقد الدكتور محمد أبو الغار، المفكر ورئيس حزب المصرى الديمقراطى السابق، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف بالأبحاث السريرية المقدم من الحكومة بأنه قد يتسبب فى تدهور وضع مصر العلمى، وسيكون بمثابة الدبة التى قتلت صاحبها.

وأضاف أبو الغار خلال مقاله الذي نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "قانون يقتل البحث العلمي"، أن القانون أساء للبحث العلمى فى مصر نظرًا لأنه اعتبر المرضى المصريين فئران تجارب باستخدام أدوية غير مسجلة غير حقيقى، ولأن البحث العلمى من اختصاص وزير البحث العلمى، لأن أكثر من 99% من الأبحاث تجرى فى الجامعات والمراكز المتخصصة التابعة لوزارة البحث العلمى، ولا علاقة لها بوزارة الصحة فكيف يضع وزير الصحة اللائحة التنفيذية ويختار رئيسًا وأمينًا للمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع مستكملاً: "هناك قواعد مطبقة بدقة للبحث العلمى فى جميع الجامعات والمراكز البحثية، ومن ضمنها موافقة لجنة أخلاقيات المهنة كما ان مشروع القانون به ثلاث لجان المؤسِّسة والهيئات القومية للرقابة والمجلس الأعلى المكون من 15 عضوًا فكيف ينظر هؤلاء الأعضاء فى 16000 بروتوكول كل عام، وما الوقت الذى سوف يستغرقونه فى عشرات الفروع من الطب؟، فضلاً عن استشارة أساتذة القانون الدستوري أفادوا بأن هناك شبهة واضحة بعدم دستورية القانون، لأنه بمراجعة المواد 24 و25 و26 و28 وُجد أنها تنطوي على اعتداء على استقلال الجامعات في ممارسة مهامها البحثية".