  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

عماد الدين حسين

ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات

قضايا وحوادث

قتل
قتل

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

سيدة تضع قدمها على عنق ابن زوجها حتى الموت

#

عامل يعذب شقيقته حتى الموت بمساعدة عمته

#

الزوج المنحوس.. تدخل لفض مشاجرة فمات

#

بالصور.. إحالة 4 أطباء ومسئولي مركز شباب فى "كفرالزيات" للتحقيق

مصر الجديدة

عامل يقتل ابن شقيقته

بائع كبدة

سندوتش كبدة

قرر المستشار عبد الرحمن أمين، مدير نيابة مصر الجديدة، إحالة بائع كبدة لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل نجل شقيقته، للخلاف بينهم على 5 جنيهات ثمن "ساندوتش كبدة".

وردت معلومات لقسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بمصرع عامل إثر إصابته بطعنة سكين، وتبين أن المتهم "خال" المجنى عليه ويعمل بائع كبدة بمنطقة ألماظة.

وذكرت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، بسبب الخلاف على 5 جنيهات ثمن "سندوتش كبدة"، ليتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه ثم إحالته للجنايات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد نيويورك قبل 100 عام
» زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا
» اتهامات لرئيس "فيفا" بمنع المغرب من استضافة مونديال 2026
» كلوب: إصابة هذا اللاعب ستبعده عن مونديال روسيا
» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدتها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"
» الذهب يتراجع جنيهًا فى تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون