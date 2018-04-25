تشكيل الريال وبايرن ميونخ في لقاء اليوم

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يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم نادي ريال مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

واستقر المدير الفني لكل فري بشكل كبير على التشكيل المقرر أن يخوض به اللقاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى..

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس

خط الهجوم: إيسكو، بنزيما، وكريستيانو رونالدو

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: أولريتش

خط الدفاع: رافينيا، بواتينج، هوملز، كيميش

خط الوسط: رودريجيز، مارتينيز، مولر

خط الهجوم: ريبيرى، ليفاندوفسكى، روبن


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