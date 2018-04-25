  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

عماد الدين حسين

ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

كلوب

تصريح صادم من "كلوب" عن "صلاح"

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا

عرب وعالم

بن لادن
بن لادن

وكالات

أخبار متعلقة
#

حارس "بن لادن" يثير القلق في ألمانيا

#

مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم

#

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

#

اكتشاف نقش للصحابى "يزيد بن معاوية المحجل"

انهيار

أمطار

الاهلى

البدرى

القمة

يتواجد الحارس الخاص لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، المتهم الأول في هجوم برجي التجارة العالمي في أمريكا، في ألمانيا منذ عام 1977، ويتقاضي راتبا شهريا 1168 يوريو.

وكشفت الحكومة الإقليمية عن قيمة الراتب بعد أن قدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد طلب إحاطة بشأن الرجل، ويدعى سامي أ، تونسي الجنسية.

ولم يذكر الإعلام الألماني اسم الرجل بالكامل لدواعي السرية.

وينفي الرجل أي صلة بالأعمال الجهادية، واستُبعد ترحيله إلى تونس بسبب مخاوف تعرضه للتعذيب.

وكان بن لادن يتزعم تنظيم القاعدة وأعطى الضوء الأخضر لشن هجمات إرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، استهدفت الولايات المتحدة عام 2001. واستطاعت القوات الخاصة الأمريكية قتله بالرصاص في باكستان عام 2011.

وكان ثلاثة على الأقل من الطيارين الذين نفذوا الهجوم الانتحاري في الحادي عشر من سبتمبر ، أعضاء في خلية تابعة لتنظيم القاعدة، مقرها هامبورغ في شمالي ألمانيا.

ويقول شاهد عيان إن سامي عمل شهورا في عام 2000 كأحد أفراد الحرس الخاص لبن لادن في أفغانستان. وينفي الرجل أي صلة بالأمر، لكن قضاة في محكمة مدينة دوسيلدورف يصدقون الشاهد.

وأجرت السلطات تحقيقات مع سامي بشأن مزاعم صلته بتنظيم القاعدة في عام 2006، دون توجيه اتهام له.

ويعيش سامي مع زوجته الألمانية وأطفاله الأربعة في مدينة بوخوم في غربي ألمانيا.

والتحق بعدد من الدورات الدراسية في مجال التكنولوجيا، بعد أن حصل على تصريح إقامة مؤقت في ألمانيا عام 1999، كما انتقل للعيش في المدينة في عام 2005.

ورفضت السلطات طلبا للجوء تقدم به في عام 2007، لأنه كان مدرجا على قائمة الخطر الأمني، ويتعين عليه التواصل مع قسم الشرطة يوميا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد نيويورك قبل 100 عام
» زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا
» اتهامات لرئيس "فيفا" بمنع المغرب من استضافة مونديال 2026
» كلوب: إصابة هذا اللاعب ستبعده عن مونديال روسيا
» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدتها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"
» الذهب يتراجع جنيهًا فى تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون