"هنيدي" لمدرب "صلاح": "أنت غبي"

25 أبريل 2018 - 01:10 م

انتقد الفنان الكوميدي محمد هنيدي، يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بسبب تغيير اللاعب محمد صلاح في الشوط الثاني، خلال لقاء روما ليلة أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهي بفوز "الريدز" 5- 2.

ووصف "هنيدي" في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المدير الفني بـ"الغبي" ووصف "صلاح" بـ"ملك روما".

والتقي في التاسعة الا ربع من مساء أمس ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي على ملعب "آنفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.