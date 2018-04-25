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وجه عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، عدة تساؤلات إلى الدول العربية حول الأنباء المترددة عن إمكانية أن تحل قوات عربية عسكرية بديلاً للقوات الأمريكية المتواجدة على الأراضى السورية، وذلك عقب ما نشرته صحيفة الوول إستريت جورنال فى 17 أبريل عن أن أمريكا ترغب فى الانسحاب من سوريا وطالبتها إحدى الدول العربية بالبقاء ولكن رفضت أمريكا وتوجد خطوات جادة حسب ما يتم تداوله معلومات بضرورة دخول القوات العربية البديلة.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "قوات عربية  فى سوريا لمحاربة من؟!"، متسائلاً: "ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!، أغلب الظن أنها لن تذهب للتصدى لداعش، الذى تلقى ضربات مؤلمة، ولم يعد له إلا وجود ضئيل فى جيوب صغيرة، خصوصًا فى إدلب وصار التنظيم يمارس حرب العصابات على غرار ما يفعله فى العراق".

وتابع الكاتب الصحفى طارحًا لتساؤلاته حول ما إمكانية ما تفعله القوات العربية حال دخولها إلى الأراضي السورية: "والسؤال الآخر  من هو العدو الذي ستحاربه القوات العربية، إذا ذهبت إلى سوريا؟!، الإجابة أنه بجانب داعش المهزوم فعليا هناك، ففرص وجود صدام عربى إيرانى فى سوريا ستكون كبيرة. قد لا يكون الصدام مباشرًا، لكن طهران قد تلجأ إلى تكتيك استنزاف هذه القوات عبر ميليشيا حزب الله أو الميليشيات الشيعية المنتشرة فى سوريا، والسؤال الأخير هل تملك الدول العربية المدعوة قوات جاهزة للذهاب إلى سوريا، أم ستعتمد على مرتزقة من شركة بلاك ووتر؟! أسئلة تحتاج إلى أجوبة سريعة حتى لا تدخل المنطقة فى أنفاق أعمق".

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