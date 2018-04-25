» كلوب: إصابة هذا اللاعب ستبعده عن مونديال روسيا

25 أبريل 2018 - 01:22 م

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر بأن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق تشامبرلاين خلال مباراة الأمس أمام روما الايطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوف تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم وربما مونديال كأس العالم في روسيا.

وصرح كلوب: "الجهاز الطبي للفريق قلق قبل إجراء الكشف الطبي يمكنكم في هذه الحالة أن تتصوروا، لا سيما أن الموسم لم يعد طويلا"، وردا على سؤال حول احتمال انتهاء موسمه، أجاب المدرب الألماني: "يقولون نعم إذا رأيتموني غير باسم، فلهذا السبب ، لقد خسرنا لاعبا ممتازا هذا المساء"، مستدركا: "لكني شخص ايجابي دائما، وقد يكون شكلي سيئا الآن".

ويعتبر أوكسلايد تشامبرلين من العناصر الأساسية في تشكيلة مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، وقد تحرمه الإصابة من المشاركة في نهائيات المونديال الذي تستضيفه روسيا.