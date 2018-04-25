القبض على نصاب الوظائف بالغربية

25 أبريل 2018 - 01:39 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهما على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم للخارج.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة من "مصطفى.أ" المقيم بالغربية، وآخر، بقيام "فوزى .م" تاجر قطع غيار سيارات، ومقيم بالغربية، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على 80 ألف جنيه، بزعم تسفيرهما لإحدى الدول، وإعطاء الأول مستندات دخول باسمه "مزورة"، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.