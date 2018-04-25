» اتهامات لرئيس "فيفا" بمنع المغرب من استضافة مونديال 2026

25 أبريل 2018 - 01:49 م

اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بأنه سعى للتدخل في تحديد الدولة التى ستستضيف كأس العالم عام 2026.

وعلمت بى بي سي أن إنفانتينو حاول منع اسم المغرب من الظهور على أوراق الاقتراع لأنه يفضل عرضا مشتركا لأمريكا وكندا والمكسيك.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم "الفيفا" إن اللجنة التى نظرت فى عروض استضافة البطولة استرشدت بمعايير واضحة وموضوعية وإن إنفانتينو لم يشارك في العملية ولن يشارك مستقبلا فى أى تصويت مشابه.