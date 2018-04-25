"الخشت": أحلم بهذا الشىء في العاصمة الإدارية

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أون لايف

العاصمة الإدارية

الخشت

أكد  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع تصور هندسى لإنشاء فرع دولى للجامعة فى منطقة 6 أكتوبر التي ستقام على مساحة 575 فدانا، وستمر على عدة مراحل، الأولى هى التصور الهندسى والإنشائى والمعمارى، والأكاديمي.

وأضاف "الخشت"، في مداخلة مع قناة "أون لايف" الفضائية، بأنه أكاديميًا سيتم التعاون مع جامعات ألمانية وصينية، وبريطانية وأمريكية، في التخصصات التى تحتاجها الدولة في مجال التنمية.

وشدد على أنها سيتم تخصيصها للطلاب الوافدين، والمصريين أيضًا، ولكن بشرط أن يكونوا في مكتب التنسيق، وبالتالي هذا الأمر سيزيد من قوة مصر الناعمة.

ولفت إلى أنهم اتخذوا خطوات وإجراءات لتخصيص قطعة أرض لجامعة القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أنه يحلم بجامعة أهلية في العاصمة الإدارية.


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