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فضيحة بالفيديو تجبر رئيسة بلدية "مدريد" على الاستقالة

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رئيسة بلدية مدريد الإسبانية، كرستينا سيفوينتس
رئيسة بلدية مدريد الإسبانية، كرستينا سيفوينتس

وكالات

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سرقة

مدريد

نشل

استقالت رئيسة بلدية مدريد الإسبانية، كرستينا سيفوينتس، من منصبها، بعد نشر مقطع فيديو لهايكشف محاولتها سرقة مستحضرات تجميل من متجر سوبرماركت، كذلك اتهامها بتزوير شهادة ماجستير.

وثمة مزاعم تقول إنها سرقت عبوتين من كريم العناية بالبشرة بقيمة 40 يورو، كما تنازلت سيفوينتس، 53 عاما، عن شهادة الماجستير بعد أن تبين تزوير توقيعين على الشهادة.

وكانت رئيسة بلدية مدريد، وهي شخصية بارزة في حزب الشعب يمين الوسط الحاكم في إسبانيا، قد تعرضت بالفعل لضغوط من جانب خصوم سياسيين من أجل استقالتها بعد تزوير شهادتها العلمية.

وقالت أمام مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنها كانت تعتزم إعلان استقالتها الأسبوع المقبل، لكنها عجلت بالخطوة ردا على الاتهامات الأخيرة.

وانتقدت سيفوينتس مقطع الفيديو الذي ظهر على موقع "أوك دياريو" يوم الأربعاء ووصفته بأنه يأتي في إطار "حملة مضايقات لتقديم الاستقالة". وكانت سيفوينتس، وقت تصوير الفيديو، رقم اثنين في مجلس مدريد، بيد أنها اعترفت بأن التسجيل حقيقي.

وقالت :"كان خطأ عفويا، ويستغل فيما هو أبعد من القضايا السياسية، إنه شخصي. أنا بالفعل هدف لحملة ابتزاز منذ عامين بسبب هذا الفيديو، لكن هذه المرة أقول إنكم تجاوزت الخطوط الحمر".

كما طالت الفضيحة التي تعرضت لها سيفوينتس جامعة الملك خوان كارلوس، التي حصلت منها على درجة الماجستير المزورة. وأوُقف رئيس معهد الحقوق عن العمل بعد دعمه لها. كما قدمت نائبة رئيس المعهد استقالتها احتجاجا على تزوير توقيعها.


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