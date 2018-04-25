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ألمانية تتهم 3 مصريين بالنصب عليها

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نصب

شركات

محافظة المنيا

المانية الجنسية

اتهمت ألمانية الجنسية، 3 مصريين من أبناء محافظة المنيا، بالنصب عليها، بتحصيل أموال مقابل تنفيذ مشروعات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بلاغًا من "ب ر"، 53 سنة، ألمانية الجنسية، اتهمت فيه كلًا من "ع. ص. ج"، 48 سنة، وشقيقيه "ع"، 35 سنة، و"أ"، 23 سنة، بالتحصل منها على 50 ألفًا و 700 يورو؛ لإنشاء مشاريع تجارية نظير أرباح سنوية، إلّا أنهم لم يقوموا بسداد ثمة أية فوائد.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباستدعاء المتهمين حضر الأول والثاني وأقرا بتحصلهما على المبلغ المالي نظير إنشاء عدة مشاريع، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.


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