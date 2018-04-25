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القبض على مسجل خطر محكوم عليه بالمؤبد في المنيا

قبلي وبحري

مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا

جمال زكى

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أجهزة الأمن

ضبط

مسجل خطر

أحكام جنائية

مركز العدوة

تمكنت أجهزة الأمن، من إلقاء القبض على مسجل خطر أثناء عبوره كمينًا أمنيًا بمركز العدوة، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في عدة قضايا جنائية، وتحرّر محضر بواقعة الضبط.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بإلقاء القبض علي مسجل خطر يدعي "ع . ا"، 18 سنة، محكوم عليه بالمؤبد أثناء محاولته الهروب من كمين العدوة، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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