القبض على مسجل خطر محكوم عليه بالمؤبد في المنيا

25 أبريل 2018 - 06:43 م

تمكنت أجهزة الأمن، من إلقاء القبض على مسجل خطر أثناء عبوره كمينًا أمنيًا بمركز العدوة، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في عدة قضايا جنائية، وتحرّر محضر بواقعة الضبط.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بإلقاء القبض علي مسجل خطر يدعي "ع . ا"، 18 سنة، محكوم عليه بالمؤبد أثناء محاولته الهروب من كمين العدوة، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.