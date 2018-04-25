» موعد موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

25 أبريل 2018 - 06:55 م

يحل فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ الألماني، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «اليانز أرينا»، فى ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، فى تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأربعاء، وتذاع المباراة على قناة، beIN SPORTS HD 1 ، بتعليق حفيظ دراجى وعصام الشوالي.

وتم الاتفاق على ارتداء لاعبى الفريق الملكى للقميص الأسود بدلا من الابيض فى مباراة اليوم، بينما يظهر الفريق البافاري بزيه التقليدي.