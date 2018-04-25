وادي دجلة يتعادل إيجابيًَا مع الداخلية

25 أبريل 2018 - 06:58 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء وادى دجلة مع الداخلية في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من الدورى.

أحرز هدف وادى دجلة محمد رضا بوبو بالدقيقة 14، وتعادل للداخلية ناصر منسى بالدقيقة 64 من عمر اللقاء الذى شهد اعتراضات من الجهاز الفنى لدجلة على قرارات الحكام.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل الفريقان السيطرة فيها، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 37 محتلاً المركز 13، كما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 34 محتلاً المركز الـ15.