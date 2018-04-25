قيادي إخواني ينتصر لضباط الشرطة

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الداخلية

الإخوان

قيادي إخواني

إبراهيم الزعفراني

انتقد الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، السخرية من الحاصلين في الثانوية العامة على مجموع 50% والعاملين بمؤسسات بعينها في الدولة، في إشارة منه إلى وزارة الداخلية.

وكتب الزعفراني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعاوى العصبية والعنصرية، والنجاح بنسبة 50% في الثانوية، دأب بعض الإعلاميين على تكرار الحط من قيمة من ينتمون إلى مؤسسات بعينها بأنهم حاصلون في الثانوية العامة على النجاح بالكاد بتجاوز درجاتهم التي حصلوا عليها 50%من مجموع الدرجات".

وأضاف: "وأنا أتمنى عليهم أن يقلعوا عن هذا الدعوة العنصرية للأسباب الآتية: لأنها كلمة تستدعي خسارة وغضب وعداوة ملايين ممن يعملون بهذه المؤسسات ومن هم على المعاش بعد خدمتهم وأسرهم وأقاربهم، والحاصلين على مؤهلات متوسطة وأهليهم، وطبقة العمال والفلاحين الذين لم يكملوا تعليمهم، وشعبنا لاينقصه عوامل فرقة وكراهية إضافية، فكفانا فرقة لسيساوية وشرعية، ومدنية ودينية".

وتابع: "أتمنى أن ننجح في إزالة هذه العصبيات التي تصنع الفرقة والتمزق في شعبنا المصري والتي يخسر فيها الجميع، فلن تقوم قائمة لدولة شعبها منقسم ومتنازع ومتعادي، ولن يستفيد من هذا الانقسام إلا أعداء الوطن والمستبدون من حكامه الذين يريدون إن يحافظوا على كراسيهم".

 وأشار إلى أن "التفوق بالدرجات الدراسية ليس هو الدليل الوحيد على التميز فقد خلق الله في كل منا مهارات وقدرات بعدد كبير يتناسب مع تعداد وظائفنا في الحياة واحتياجاتنا الإنسانية وميادينها، فكل منا بحاجة للآخرين لاستكمال حاجياته الحياتية، على المستويين الفردي والجماعي".

واختتم: "يمكننا دون أن نلمز شريحة بعينها من أبناء شعبنا، أن ننتقد ونتصدى لمن يتولى أي مسؤولية لم يتأهل لها وليست في مجال اختصاصه، وهو مفتقد لمهاراتها وقدراتها الأزمة للقيام بها، مما يؤدى إلى الفشل والانهيار التام، خاصة إذا كانت المسؤلية التي تولاها مؤثرة في معاش ومصائر دولة تعداد سكانها مائة مليون مواطن من رجال ونساء وشباب وأطفال".


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