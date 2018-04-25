بالفيديو.. «الديهي»: محمد صلاح جمع السُنة والشيعة

25 أبريل 2018 - 07:59 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اللاعب محمد صلاح أعاد بهاء القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أنه جمع السنة والشيعة فى لبنان على مقهى واحد لمتابعته في مباراة أمس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأربعاء، أن محمد صلاح أمس أحرز هدفين وصنع اثنين آخرين، ولكنه صنع أيضًا لقطة تاريخية بعد احتفاله بعد إحرازه لهدفين في فريق روما، وذلك حفاظًا على مشاعر فريقه القديم.

وأوضح أن طريقة احتفال صلاح أمام روما مهذبة وقريبة كثيرًا إلى الاعتذار، متابعًا "صلاح قال لفريقه القديم غصب عني أنا آسف، وتقديرًا لكم مش هحتفل".