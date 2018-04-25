بالصور.. حفل تخرج الدفعة العشرين بـ"تربية الغردقة"

نظمت كلية التربية بالغردقة، حفل تخرج الدفعة العشرين بمسرح قصر ثقافة الغردقة، وذلك بحضور كل من الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء عصام الليثى، سكرتير عام مساعد بمحافظة البحر الأحمر، والدكتور صالح عبد المعطى، والدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، ونخبة من رؤساء الجامعات ودكاترة الجامعات، ووسط فرحة عارمة من آباء وأمهات الطلاب لتخرج أبنائهم.

وتخلل الحفل فقرات شعر وفقرات غنائية، وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الخريجين.