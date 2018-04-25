المتحدث باسم «الحركة المدنية»: هددوني بـ «رسالة خليعة»

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الحركة المدنية الديمقراطية

المهندس يحيي عبد الهادي

قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم "الحركة المدنية الديمقراطية" - التي تتألف من شخصيات وأحزاب معارضة للسلطة الحالية – إنه تلقى تهديدًا للمرة الثانية بالتوقف عن إدباء التعليقات السياسية.

وأضاف عبدالهادي في بيلن نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تلقيت اتصالاً للتو (7:20 مساء الأربعاء 25 أبريل 2018) من رقم (....) يهددني صاحبه بأن (أَلِّم نفسي) وأمتنع عن الكتابة وإلَّا (مش حيحصل طيب)".

وأشار إلى أن محادثه الذي لم يكشف عن اسمه أو الجهة التي ينتمي إليها هدده قائلاً: "في البداية كده اِفتح تليفونك حتلاقي هدية باعتينهالك.. عندنا زيَّها.. إذا لم تسكت ستكون منتشرة مع أصغر تلميذ فى أسيوط"، ليرد عبدالهادي طالبًا إنهاء المكالمة.

وتابع المتحدث باسم الحركة المدنية: "وجدت على تليفوني رسالةً صوتيةً مُرسلَةً من نفس الرقم، عبارة عن حديثٍ خليعٍ بين رجلٍ وامرأةٍ .. لم أُكمِل سماعه لشدة خلاعته وبذاءته.. وإن استنتجتُ أنه سيُنسَب إلَىَّ وفقاً لمكالمة التهديد".

وسبق أن صرح عبدالهادي في مطلع فبراير الماضي بأنه تلقى رسالة تهديد من أحد قيادات جهاز الأمن الوطني، حذره خلالها من أي تصعيد ضد السلطة، عقب تبني "الحركة المدنية" الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي.

ولاحظ عبدالهادي أن "رسالة التهديد السابقة (منذ حوالي ثلاثة شهور) كانت أكثر أدبًا من تِلك .. لكن المعنى واحدٌ".

وقال إن "هذه الأساليب المبتذلة لا تُخيف مِثلِى ممن رأسمالُهُم سُمعتُهم.. ولكنني مندهشٌ من غباء مَن يلجأُ إليها معي.. ومن هذا المستوى من الحقارة في الأداء من أجهزةٍ تتقاضى رواتبها من أموالنا لتؤدى وظيفتها في حماية أعراض المصريين لا انتهاكها وتلويثها.

وتقدم المتحدث باسم "الحركة المدنية" ببلاغ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحرك حيال ما وصفه بـ "التدني الأخلاقي".

وربط بين "التهديد" التي تلقاه، ومقاله عن قصة الإمام أحمد بن حنبل وعنونتُه بدعائه على الحاكم المستبد: "يا رب .. لقد غَرَّ حِلمُك هذا الفاجر".

ومضى قائلاً: "الحقيقة أنني صِرت لا أستبعد مع هذا التدني في الكفاءة والأخلاق أن يتم تلفيق قضية للإمام أحمد بن حنبل .. أَلفِتُ نظرهم أن الرجل مات قبل أكثر من ألف عام".


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