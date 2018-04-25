بالصور.. موانئ البحر الأحمر تنقذ سائحًا إنجليزيًا

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا تلقى صباح اليوم، اتصالًا تليفونيًا من مركز البحث والإنقاذ يفيد بوجود حالة مرضية طارئة على متن السفينة السياحية الإنجليزية مارى كوين 2، أثناء رحلتها من دبى إلى العقبة، وعلى الفور أمر اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة بسرعة اتخاذ اللازم من إجراءات لدخول السفينة منطقة الغاطس بميناء سفاجا بالتنسيق مع ربان السفينة.

وتم إرسال لنش خاص مجهز بطاقم طبى كامل لإحضار الحالة المرضية وهو سائح إنجليزي الجنسية وذلك وسط تجهيزات صحية على أعلى مستوى برفقة طاقم من الأطباء والممرضين وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بالتنسيق مع الحجر الصحى لاستقبال السائح ونقله لمستشفى مدينة الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودعا "أبو سنة"، السفينة السياحية مارى كوين2 لزيارة ميناء سفاجا خاصة بعد أعمال التطوير بالميناء، حيث إن السفينة لم تقوم بزيارة الميناء منذ 6 سنوات.