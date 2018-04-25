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تامر أمين يتصل بأرقام الطوارئ على الهواء.. والنتيجة كارثية
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خالد الشرقاوي
أجرى الإعلامي تامر أمين، تجربة حيّة على الهواء خلال تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، للاتصال بأرقام الطوارئ ولم يرد عليه أحد.
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