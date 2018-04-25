صحيفة إسبانية:«أبوتريكة» وراء تألق محمد صلاح

25 أبريل 2018 - 09:50 م

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن الدور الكبير الذي يقدمه النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي الأسبق، في مسيرة محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، منذ بداية مسيرته الاحترافية الأوروبية.

وأوضحت "ماركا"، أن محمد صلاح يبهر العالم بما يقدمه من كرة قدم رائعة، يسجل الأهداف، يؤثر مع فريقه وبفضله أصبح ليفربول الآن على بعد خطوة من نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فرق بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما والآن ليفربول، شاهدة على تطور مستوى لاعب لم يجد مكانا في فريق جوزيه مورينيو، فخرج ليجدها في بلد "البيتلز" رفقة يورجن كلوب.

وخلال تلك الرحلة كان لصلاح مستشاره الخاص دائما في المواقف الصعبة بل هو أكبر من مجرد مستشار، من هو؟ محمد أبو تريكة.

صحيفة «ماركا» الإسبانية، أبرزت دور أبوتريكة، أسطورة الكرة المصرية السابقة، في نٌصح محمد صلاح خلال رحلته الاحترافية، ودوره في تخطيه للمواقف الصعبة دائما.

«يطلق عليه المصريين زيدان مصر والرجل الذي أتى في وقت خاطئ، أبو تريكة دائما ما ينصح صلاح في كل ما يتعلق بكرة القدم، كان هو أبوه الروحي والمستشار الرئيسي في لحظاته الصعبة».

«صلاح ومثل لاعبين مصريين كثر كان يأخذ النصيحة من تريكة في كل ما يتعلق بكرة القدم».

«تريكة نال العديد من الجوائر والبطولات، وأعتبر بطلا قوميا حين عاد للعب مرة أخرى بعد التوقف بسبب حادثة إستاد بورسعيد».

«ومع علاقة رائعة تربط صلاح بأبوتريكة، ينظر صلاح لتريكة بأنه المرجع في كل شيء يخص كرة القدم، ويرى البعض أنه المستشار للجيل الجديد الذي أعاد المصريين لكأس العالم مرة أخرى».

صلاح يقدم أداء رائعا هذا الموسم رفقة ليفربول، كان آخره هدفين أمس الثلاثاء في مرمى روما بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام، سجل صلاح 43 هدفا هذا الموسم في كل البطولات، بينهم 31 في الدوري يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

ومؤخرا، حصل نجمنا المصري صاحب الـ25 عاما على جائزة لاعب العام في إنجلترا بعد هذا الأداء الرائع.