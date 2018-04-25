"موسى" لـ المسئولين: خالو بالكم من الجو

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وصف الإعلامي أحمد موسى، الأحوال الجوية بأنها تشهد حالة من الجنون، مشيرا الى أن استعدادات المسئولين غير كافية لمواجهة الطقس السيئ.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد" : "الجو جنوني مثل مباراة ليفربول وروما".

وناشد المسئولين في كل مكان، قائلًا: "خلوا بالكم من الجو غدًا".

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