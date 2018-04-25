تفاصيل إنقاذ الطلاب المحتجزين داخل محمية وادي دجلة

والبداية كانت مع تلقى شرطة نجدة القاهرة، إخطارا باحتجاز أتوبيس يستقله طلاب داخل محمية وادى دجلة بمنطقة المعادى، وتم التوجيه بسرعة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمديرية للبحث عن الأتوبيس.
وتبين أنه حال تواجد الأوتوبيس رقم هـ أ ب 526 سياحة تابع لمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس يستقله 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية صحبة سائق السيارة ومشرفان بذات المدرسة بالمحمية تمهيداً للتخييم والمبيت ، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية المفاجأة وسقوط الأمطار أدى إلى تعطل السيارة وانهيار جزء من مدخل المحمية وتعذر تحركهم وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية.
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