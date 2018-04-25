» أنباء عن إحالة مسؤولين للنيابة العامة في واقعة غرق القاهرة الجديدة

25 أبريل 2018 - 10:58 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أنباء عن إحالة المسئولين عن أحداث غرق القاهرة الجديدة نتيجة سقوط الامطار للنيابة العامة.







وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدي اليوم":" رئيس الرقابة الإدارية بيحقق مع المسئولين ".





وناشد، النائب العام بالتحقيق في هذا الإهمال، وهل النفق والطرق تم تصميمها بشكل صحيح أم لا لتفادي ذلك في المستقبل في بناء المدن الجديدة التي ندفع فيها مليارات.