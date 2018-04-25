» ريال مدريد يهزم البايرن في عقر داره

25 أبريل 2018 - 11:59 م

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، انتصارًا غاليًا على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب البافاري الذي دخل اللقاء مهاجمًا متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.



ومع حلول الدقيقة 28 نجح البافاري في إحراز هدف التقدم عن طريق جوشوا كيميج.



وبعدها نشط أداء الملكي، وكثف لاعبوه من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 44 عبر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم.



وجاءت الدقيقة 57 ليتمكن الريال من إضافة الهدف الثاني عن طريق ماركو أسينسيو.



وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم تظهر الخطورة الحقيقية له، وبحث لاعبو البافاري بشتى الطرق عن فرصة التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

