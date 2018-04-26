» الارصاد: طقس الخميس معتدل

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 30
وسط الدلتا 16 30
الإسكندرية 18 25
بلطيم 18 25
مطروح 17 25
السلوم 13 27
سيوة 17 31
بورسعيد 16 25
دمياط 16 24
العريش 13 23
رفح 12 24
الإسماعيلية 14 30
السويس 15 30
رأس سدر 16 28
نخل 11 23
نويبع 16 24
طابا 14 23
كاترين 09 17
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 17 27
مرسى علم 18 29
الفيوم 16 30
بنى سويف 15 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 29
سوهاج 15 29
قنا 16 30
الأقصر 16 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 18 29
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 22 30
أبورماد 21 29
رأس حدربة 20 28
حلايب 20 28
فجر03:51 ص
فجر
03:51
شروق
05:20
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:36
عشاء
20:06