تقرير بريطاني يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال صلاح لريال مدريد

26 أبريل 2018 - 05:20 ص

كشفت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن مفاوضات جرت بالفعل بين العملاق الإسباني ريال مدريد وإدارة نادي ليفربول من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم المقبل .



وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "ليفربول" أبلغ إدارة نادي ريال مدريد - رسميا - أنه لن يبيع صلاح بمبلغ 200 مليون سترليني ، وهو ما يساوي 229 مليون يورو أي أغلى من صفقة البرازيلي نيمار التي صُنفت الأغلى في التاريخ .



وأضافت : "صلاح يتقاضى 90 ألف سترليني أسبوعيا ومازال لديه 4 سنوات مع ليفربول ، والنادي غير قلق نظرًا لتمتعه بعلاقة قوية مع وكيل اللاعب رامي عباس".



وتابع: "زيدان طرح فكرة شراء صلاح أثناء كأس العالم للأندية ، وقتها كان سعر الجناح المصري 100 مليون سترليني ، والآن سعره تضاعف وأصبح 200 مليون .. على الجانب فإن ليفربول يستهدف أن يجعل صلاح أسطورته الجديدة - على غرار جيرارد ومايكل أوين - وبالتالي رفض عرض الريال .. ليفربول سيحتفظ بأي ثمن بقوام الفريق الحالي وسيجدد عقد البرازيلي فيرمينيو أيضًا ".



وأستدرك التقرير: "مشكلتان تواجهان مدريد في قصة صلاح .. الأولى إنه لا يوجد شرط جزائي في عقده وبالتالي يصبح مستحيلا انتقاله دون موافقة ليفربول ، والثانية إن دفعه لهذا المبلغ الضخم في صلاح سيعقد إمكانية حصوله على خدمات البرازيلي نيمار الذي لا يبدو أنه يعيش أيامًا سعيدة في باريس سان جيرمان".



