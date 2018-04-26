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بنيجيريا

مقتل 11 مسلمًا على أيدي مسلحون مسيحيون

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مسيحيين

مسلمين بنجيريا

استهدف مجموعة من الشبان المسيحيين 11 مسلمًا ينتمون لقبيلة "هاوسا" بوسط نجيريا ، وقاموا بقتلهم ، وذلك ردًا على هجوم استهدف كنيسة وأدى لمصرع 18 شخصا بينهم كاهنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار الشؤون الإسلامية في حاكمية بينو رلوانو ادامو قوله: "خسرنا 11 من مواطنينا في هذه الأزمة ونقل خمسة جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الهجمات وقعت في أحياء مختلفة في المدينة والحصيلة مرشحة للارتفاع لأن بعض المصابين تم إحراقهم (..) لقد نهبوا أيضا مسجدين في سوق ماكوردي ونعيش الآن في خوف".

وكان كاهنان كاثوليكيان و16 مسيحيا قتلوا في هجوم على كنيسة نسب إلى رعاة في قرية مبالوم التي تبعد حوالي خمسين كلم من ماكوردي بحسب الشرطة، حيث احتشد مئات الشبان المسيحيين في العاصمة الإقليمية وهاجموا أفراد الأقلية المسلمة، ومعظمهم تجار ينتمون إلى قبيلة هاوسا.

وتشهد الولايات في وسط نيجيريا مواجهات دامية على خلفية نزاعات على الأراضي والمياه بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين.
وأفاد تقرير لمجموعات الأزمات الدولية صدر في أيلول/سبتمبر 2017 أن أكثر من 2500 شخص قتلوا في نيجيريا في 2016 جراء هذه النزاعات.

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