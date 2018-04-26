» حماس تنعي شهداء "اليرموك" الذين قتلتهم قوات بشار

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نعت حركة حماس في بيان أصدرته أمس شهداء الشعب الفلسطيني الذين جرى قتلهم في مخيم اليرموك في سوريا بعد حملة شنتها قوات النظام السوري لإخراج مقاتلين يتبعون داعش .
وناشدت حماس - في بيانها - "جميع الأطراف بضرورة تحييد أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات سوريا وعدم إقحامهم في أي من الأحداث التي تجري هناك".
كما طالبت بـ"العمل على إنهاء معاناتهم، فهم لاجئون كل تطلعاتهم وآمالهم العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم التي هجرهم منها الاحتلال الإسرائيلي
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