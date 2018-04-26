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حماس تنعي شهداء "اليرموك" الذين قتلتهم قوات بشار

عرب وعالم

مخيم اليرموك
مخيم اليرموك

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حماس

مخيم اليرموك

نعت حركة حماس في بيان أصدرته أمس شهداء الشعب الفلسطيني الذين جرى قتلهم في مخيم اليرموك في سوريا بعد حملة شنتها قوات النظام السوري لإخراج مقاتلين يتبعون داعش .

 وناشدت حماس - في بيانها -  "جميع الأطراف بضرورة تحييد أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات سوريا وعدم إقحامهم في أي من الأحداث التي تجري هناك".


كما طالبت بـ"العمل على إنهاء معاناتهم، فهم لاجئون كل تطلعاتهم وآمالهم العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم التي هجرهم منها الاحتلال الإسرائيلي

 
وتقول مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن نحو ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني يعيشون داخل مخيم اليرموك، لافتة إلى أنه ومنذ بدء الحملة العسكرية على المخيم في 19 نيسان/إبريل الجاري قتل 29 لاجئا فلسطينيا بسبب القصف الذي تنفذه قوات النظام السوري.

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