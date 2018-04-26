» شاهد .. شيرين تظهر بحي القلعة مع أبناء منطقتها عقب عزاء والدها

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شيرين
شيرين

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شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عددًا من الصور التي تم التقاطها لها أثناء ظهورها بحي القلعة ، وذلك في أعقاب وفاة والدها .

وظهرت الفنانة في الصور التي نشرتها على حسابها على "إنستغرام " وهي ترتدي الملابس السوداء، حداداً على والدها الذي  توفي الأسبوع الماضي، وعلقت قائلة: "قلبي ارتاح جدا لما رحت دلوقتي أزور المكان اللي اتولدت فيه القلعة، وشفت الناس اللي ربوني وفكروني بريحة أبويا".

 

شيرين عادت من المغرب نهاية الأسبوع الماضي برفقة زوجها الملحن حسام حبيب، الذي تزوجها قبل أسبوعين، حيث قطعت إجازة شهر العسل وتلقت  العزاء في والدها الجمعة الماضية بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور  عدد كبير من زملائها الفنانين.

يشار إلى أن شيرين تغيبت عن جلسة محاكمتها أمس الثلاثاء في قضية تصريحات البلهارسيا وقررت محكمة جنح مستأنف المقطم تحديد جلسة 8 مايو للنطق بالحكم في الاستئناف على حبسها 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.


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