ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

26 أبريل 2018 - 08:57 ص

تحدث ترينت أليكسندر أرنولد - الظهير الأيمن لفريق ليفربول - عن المعاناة التي يتكبدها أثناء مواجهة النجم المصري محمد صلاح في تدريبات الفريق .



وقال "أرنولد" في تصريحات لصحيفة "اندبندنت" البريطانية : "أواجه كابوس في التدريبات طوال أيام الأسبوع لأنني ألعب ضد محمد صلاح .. إنه يفعل معي أشياء لا أحبها .. ما ترونه في التلفزيون أثناء المباريات يحدث معي أيضًا".



وأضاف: "هو يفعل تلك الأشياء يومًا بعد يوم .. إنها طبيعته وهذا يحسب له" .. مضيفًا: "نحن سعداء بوجوده معنا .. على الأقل هذا أفضل من أن نلعب ضده".



وتابع: "هناك فوائد طبعًا لمواجهتي صلاح .. حينما تواجه هذا المستوى في التدريبات فأنت تكون في قمة استعدادك لأنك ستواجه مستويات مشابهة في كل مباراة " .. مضيفًا: "أصبحنا نعلم أننا إذا ألقينا كرة طويلة خلف المدافعين فهناك من سيركض ناحية اليمين ليلحق بها وسيحقق شيئا من خلالها".



