» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟

26 أبريل 2018 - 10:05 ص

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إنه بسبب اللاعب محمد صلاح المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى صار معظم المصريين مشجعين متحمسين لفريقهم، بعد أن كانوا يشجعون بنفس الحماس فريقه السابق روما الإيطالي، وكل فريق لعب له قبل ذلك مثل فيورنتينا أو بازل السويسرى، فكانت كل فرصة كان فريق ليفربول يهدرها أمام مرمى روما فى المباراة الأخيرة كان الحاضرون يصيحون غضبا، ويصبون جام غضبهم على اللاعب السنغالى ساديو مانيه.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "ماذا فعل صلاح في المصريين" إن صلاح صار حالة إجماع ليس بين كل المصريين فقط ولكن بين العرب أيضًا، وعبر عن ذلك بوضوح مذيع المباراة التونسى حينما قال أكثر من مرة إنه فخر العرب، بل إن وزير الدفاع الصهيوني، أفيجدور ليبرمان حاول أن يستظرف ويطلب من رئيس أركانه محاولة ضم صلاح إلى جيش الاحتلال.

ومضى الكاتب الصحفى قائلا: "صلاح لم يعد مجرد لاعب كرة حريف وموهوب، بل صار رمزًا للإجادة والإتقان والاحترام والتعلم والأخلاق والتدين المعتدل، وتقديم صورة براقة للمصريين والعرب والمسلمين، يعجز معظمنا عن تقديمها الموضوع ليس كرة قدم، بل يحتاج إلى خبراء فى علم الاجتماع والسياسة والنفس وغالبية المجالات، كى يشرحوا لنا كيف يمكن لشخص واحد أن يفعل كل هذا التأثير؟! ".