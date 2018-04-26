رسالة قاسية من ليفربول لـ"الريال"

26 أبريل 2018 - 10:15 ص

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى ريال مدريد الإسباني بشأن بيع لاعب الفريق محمد صلاح أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي قائلا: "صلاح ليس للبيع حتى لو عرض النادي الملكي 200 مليون إسترليني أي ما يوازى 230 مليون يورو"، وفقا لـ دومينيك كينج الصحفي بـ"ديلي ميل البريطانية".

وقال الصحفى إن الموسم الاستثنائي الذى يقدمه محمد صلاح مع ليفربول يهدد بقاء النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى ظل رغبة الأخير فى التعاقد مع النجم المصرى.

وكانت صحيفة "ديلى ميل" أكدت أن وعد فلورنتينو بيريز لكريستيانو رونالدو بتجديد عقده مع ريال مدريد، قد يذهب أدراج الرياح، فى حال فشل ريال مدريد التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، وهى البطولة الوحيدة التى ينافس عليها النادى الملكى هذا الموسم.

ويرغب كريستيانو رونالدو فى قيام ريال مدريد بتحسين عقده الحالي مع الميرنجى من أجل أن يتساوى مع الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، والنجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان يرغب في توفير الراحة لكريستيانو رونالدو خلال المباريات المهمة، نظرا لدوره الهجومي والتركيز أكثر في تسجيل الأهداف، وإعطاء مهمة الركض مسافات طويلة في الملعب للثنائي الشاب لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

ويبلغ رونالدو من العمر 33 عاما، وقد أصبح الأسطورة البرتغالى متواجدا داخل صندوق الخصم بشكل أكبر فى المباريات خلال الفترة الماضية بسبب تقدمه فى العمر.