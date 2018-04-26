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العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس

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طارق العوضي

التجمع الخامس

وجه المحامي الحقوقي طارق العوضي، رسالة إلي المتضررين من أحداث الأمطار والسيول بمنطقة التجمع الخامس، إثر دخول مياه الأمطار إلى منازلهم، ما أدى للكثير من الإضرار على منشأتهم، قائلاً: "اعملوا محاضر إثبات حالة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "إلي سكان التجمع الخامس وكل الأماكن التي تضررت؛ يمكنكم عمل محاضر إثبات حالة ومعاينات وتقارير هندسية عن كل الخسائر".

وتابع: "ده لو قررتم تاخدوا حقكم وتحاسبوا منظومة الفساد اللي لهفت منكم مليارات".

وقد تفاعل رواد تويتر حيث وجه له وليد صابر سوالًا، قائلًا، "وتفتكر فيه حد هيرضى يعمل للناس محاضر من النوع ده".

فيما رد "العوضي" قائلًا: "دول بتوع التجمع يعملوا محاضر ونص كمان".

فيما أضاف آخر: "أتمنى أشوف في مصر ناس كتير زيك تشجع الناس تطالب بحقوقها وأتمنى أكتر الناس تكون عارفة حقوقها وهي اللي تتدور عليها وتلجأ للي يقدر يساعدها أتمنى مصر مختلفة بتحاسب الفاسد".                  

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