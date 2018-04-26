خبير إعلامى: نتائج صادمة لتعديل قانون الزراعة الجديد

26 أبريل 2018 - 10:30 ص

قال الدكتور محمود خليل، الكاتب الصحفى ورئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة إن التعديل الذى أقره مجلس النواب على قانون الزراعة الجديد سيكون له نتائج وخيمة على الزراعة وسوف يؤدى بالضرورة إلى خلق أزمات أخرى كبرى.

وأضاف خليل خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "ارمى المشكلة على الشعب" أنه المطلوب من الحكومة التى اقترحت التعديل، ومن مجلس النواب الذى أقره ووافق عليه، أن توضح لنا خطتها فى التعامل مع النتائج المترتبة وأولها محاصرة زراعة الأرز وغيره من المحاصيل الشرهة إلى المياه والتى بدورها ستؤدى إلى ارتفاعات متوقعة في أسعار سلع أساسية بالنسبة للمصريين بالإضافة الى الزيادات المتوقعة مع مناقشة الميزانية الجديدة فى شهر يوليو القادم على أسعار الكهرباء وأسعار المترو والقطارات .

وتابع الخبير الإعلامي قائلا: "إدارة الأمور بهذه الطريقة تعنى ببساطة أن الحكومة تحل مشاكلها بتصديرها إلى المواطن، ومجلس النواب يساعدها على ذلك و تواجه الحكومة أزمة عجز في الموازنة، فتجتهد فى حلها من خلال تقليص الدعم، أو فرض الضرائب والرسوم، أو الاستدانة من الداخل والخارج ".