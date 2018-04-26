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"السادات" يدعو لإقامة مجمع للأديان بسيناء

الحياة السياسية

السادات
محمد أنور السادات

محمد الخرو

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دعا محمد أنور السادات درئيس حزب الإصلاح والتنمية  الدولة المصرية ممثلة فى "الأزهر -الكنيسة -ممثلي الطوائف اليهودية بمصر -وزارة الثقافة -مكتبة الإسكندرية" إلى إحياء دعوة الرئيس السادات لإقامة مجمع للأديان "جامع -كنيسة -معبد يهودي" في سانت كاترين وسط سيناء.

وأوضح "السادات" في بيان له أن هذا المجمع سيكون بمثابة رمز ومركز تنويري ومنارة علمية وملتقى للأجيال المقبلة يؤكد للعالم أننا جميعا لنا رب واحد وأننا أبناء سيدنا إبراهيم "أبو الأنبياء" ويبرز السماحة الحقيقية التي دعت إليها الأديان السماوية .

وتابع: الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية الآن تتطلب مناخا مناسبا من التسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية وهذا ما دعت إليه مختلف الأديان، وإن الفرصة مواتية لإقامة هذه المنارة الفكرية والحضارية التي نحن في أشد الحاجة إليها الآن.

ودعا الحكومات والمراكز المعنية بحوار الأديان وكل المهتمين للمشاركة فى هذا الطرح وإرساء هذه القيم والمعاني النبيلة والتواصل معنا كى يتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية إخراج هذه الفاعلية وانتهاز تلك المناسبة واستثمارها كي يخرج منها شيء ملموس.

واستكمل البيان: مجمع الأديان بسيناء "مهد الحضارة وأرض الرسل" يكون نواة لمجتمع جديد قائم على أسس من المحبة والتسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية والتعصب وتقبل الآخر وإحترام حرية العقائد والأديان. معا لإحياء هذه المعاني النبيلة التي تختفي من مجتمعنا يوما بعد الآخر. ننتظر منكم مشاركتنا فكريا أو أدبيا أو معنويا حتى نقدم شيئا نافعا وصحيحا للأجيال القادمة.

ولفت رئيس حزب الاصلاح والتنمية إلى أن هذه الطلب جاء بعد تلقيه تلقيت رسالة من كارل جوزيف كوشل الأستاذ بجامعة توبنغن بألمانيا المتخصص في دراسات الأديان والذي صدرت له عدة كتب وأبحاث في هذا الشأن يسألني ويستفسر عما إذا كانت هناك نية أو استعدادات في مصر للاحتفال بمئوية مولد الرئيس السادات الذي ولد في 25 ديسمبر1918 والتي تتزامن مع مئوية المستشار الألماني السابق  هيلموت شيمت الذى ولد في 23 ديسمبر 1918 والذى كان يجمعه مع الرئيس السادات علاقات ممتدة واحترام متبادل ورؤى مشتركة وبالأخص فيما يتعلق بقضايا التعايش والسلام واحترام حرية العقائد والأديان.


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