الداخلية توجه قوافل طبية إلى مراكز وأقسام الدقهلية

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وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الدقهلية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة بعدد من أقسام ومراكز الشرطة والمحتجزين بتلك الأقسام والمراكز، وسجن المنصورة العمومى لتوقيع الكشف الطبى على كل المحتجزين وصرف الأدوية اللازمة.

وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 120 حالـة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ونزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية.


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