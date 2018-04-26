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تأييد إدراج خلية الجيزة الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية

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دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

شيماء السيد

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محكمة النقض

خلية الجيزة الارهابية

قوائم الكيانات الإرهابية

خلايا الجيزة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من عدد من المتهمين بـ"خلية الجيزة الإرهابية" على قرار إدراجهم  على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتى عقدت بأكاديمية الشرطة، قضت بإدراج 26 متهمًا بالقضية على قوائم الإرهاب، وإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، وقضت بمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، فى القضية 851 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 250 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة العليا.


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