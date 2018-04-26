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وزير الأوقاف يفتتح مستشفى الدعاة

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الأوقاف

مستشفي الدعاة

عرضت فضائية "أون لايف" مقطع فيديو يرصد لحظة افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، المرحلة الأولى فى تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، بحضور الدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة المستشفى.

وشدد وزير الأوقاف، على أهمية استكمال تطوير مستشفى الدعاة لتقديم خدمة لائقة متميزة للعاملين بالوزارة والمواطنين المترددين على المستشفى والجهات المتعاقدة معه.

وأكد الأوقاف دعمه الكامل لهذا التطوير لتكون أحد المستشفيات المتميزة، التي تخدم أعضاءها المشتركين من العاملين بالوزارة، وكذلك جميع العاملين المتعاقدين معها، وخدمة المجتمع، لتكون إسهامًا وإضافة متميزة للخدمة الطبية بالقاهرة الكبرى.

شاهد الفيديو..

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