ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

26 أبريل 2018 - 12:38 م

قال مشارى بن راشد العفاسى المقرئ والداعية الكويتى إننا لا نكفّر من نختلف معه، كغيرنا، ونسأل الله الرحمة والعفو والعافية لنا ولكل مسلم.

وأضاف على حسابه الشخصى على "تويتر": "ترحمت هنا على محمد قطب - شقيق سيد قطب - بعد وفاته فى 2014م".

وأعاد العفاسى تغريدة كان قد ترحم فيها على شقيق سيد قطب قائلا: "اللهم اغفر لعبدك محمد قطب وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفرلنا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه".

تغريدة مشارى راشد تسببت فى ردود فعل واسعة على حسابه ، حيث غرّد حساب عادل الشعيبى قائلاً: هههه هذا مجرد استدارك بتذاكى طفولي.. خشى العفاسى من الإدانة بترحمه ودعائه الساخن لمحمد قطب فاعتذر عنه بهذه التغريدة بزعم أنه لا يكفر مخالفيه".

وأضاف حبيبى عفاسي: أنتم أصلا لستم سوى كومة من الأفكار التكفيرية التى طالت الأمة وعلماءها منذ عهد السلف إلى يومنا هذا.