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تعرف على أسعار الذهب

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، على نفس أسعار الأمس حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 651 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 : 558 جنيهًا.

عيار 21 : 651 جنيهًا.

عيار 24 : 744 جنيهًا.

الجنيه الذهب : 5208 جنيها.

أوقية الذهب : 1325 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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