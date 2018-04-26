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"الخطيب" منزعج من مانشيت مجلة الأهلي

الرياضة

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أكد الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن النادي وقف طوال تاريخه داعمًا للمنظومة الرياضية والحكام بالخصوص، وأبدى انزعاجه من مانشيت مجلة النادى.

كما وجه الكابتن الخطيب رسالة للاعبي النادي وأجهزته الفنية والإدارية في كل الألعاب، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحمل مسئولية الحفاظ على اسم الأهلي وانتصاراته وبطولاته وإسعاد جماهيره تحت أي ظروف، مؤكدًا أن هذه هي شخصية البطل التي يجسدها النادي الأهلي منذ 111 سنة وحتى اليوم.

كما أكد الكابتن الخطيب أن إدارة النادي قادرة على حماية الأهلي من أي مساس بحقوقه عن طريق الوسائل المشروعة في إطار السياسة العامة للنادي.

كانت مجلة الأهلي قد وصفت حكم مواجهة القمة محمد الحنفي بـ"الملاكي"



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