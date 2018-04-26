أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

26 أبريل 2018 - 02:04 م

عقب المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غرق منطقة التجمع الخامس بالسيول قائلاً: "إن هناك 11 محافظة في مصر معرضة لتساقط الأمطار الغزيرة، وليس من بينها منطقة القاهرة الجديدة، ونتيجة تغير الرياح تعرضت المنطقة لسقوط أمطار غزيرة، ولم يكن هناك استعداد كافٍ لها.

وأضاف "الجمل" فى مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إنه كان من المفترض أن يكون هناك استعدادات في الصرف والبنية التحتية لتصريف الأمطار والسيول.

وتابع أن قطع المياه عن منطقة التجمع جاء من ضمن إجراءات سحب كميات المياه من الشوارع في شبكة الصرف الرئيسية، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء أيضًا جاء حرصًا على المواطنين من حدوث أي ماس كهربائي نتيجة المياه الغزيرة.

شاهد الفيديو..