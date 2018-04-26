رد قاسٍ على الساخرين من زوجة محمد صلاح

26 أبريل 2018 - 02:05 م

رد الشاعر أمير طعيمة، برسالة قاسية على كل من هاجم زوجة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عقب انتشار صورة لها مع زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "طعيمة" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كم التعليقات على صورة محمد صلاح وزوجته المحترمة تسبب الغثيان والقىء، استظراف وحكم علي ست أنها نكدية لمجرد أن فيه مريض نفسي التقط لها صورة وهى غير مبتسمة، ولا تدل علي أي شيء إلا أننا ما بقيناش بنحترم حد، لا اللي بيعكنن علينا ولا اللي بيفرحنا، ده غير التعليقات العنصرية والسخرية والقمرات اللي بيقيموا جمالها و بيختاروله عروسة علي كيفهم".

وتابع: "والله حاجة تعصب وتقرف وتجيب الهم... ارتقوا عشان بجد القاع طفح مجاري مش بس ازدحم".