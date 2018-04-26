الحريرى يتقدم بطلب إحاطة بشأن كارثة الأمطار بالتجمع

26 أبريل 2018 - 02:14 م

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب اليوم بشأن إنهيار بعض الخدمات وتجمعات مياه الأمطار وحصار أهالي القاهرة الجديدة وبعض المسافرين على الطرق السريعة.

وقال الحريري في بيان له بأنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس يتقدم بهذا الطلب، وذلك نظرا لما حدث في التجمع الخامس وهو المشهد المتكرر لما حدث في الإسكندرية والبحيرة، وما حدث فى بعض محافظات البحر الأحمر، منذ سنوات قليلة، عاشت القاهرة وسكان بعض المدن الجديدة تحت صدمة الأمطار الغزيرة التي أتت بآثار ضخمة وكاشفة أكثر مما يمكن توقعه وشهدت الأزمة انزعاج المواطنين الشديد من مفاجأة الأزمة أو طريقة التعامل معها وإدارتها.

وأضاف النائب البرلماني مستكملا: "أطالب بطبيعة التنسيق مع الأجهزة المعنية من هيئة أرصاد ومركز معلومات بشأن توقع العواصف والأمطار ودرجة شدتها والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومستوي تنفيذ تلك الإجراءات في المدن التي تضررت من هذه الأمطار ومعرفة المشروعات التي ظهرت بها عيوب تنفيذية وتحديد أسباب تلك العيوب وهل نتيجة سوء التنفيذ أم عيوب تصميمية ليتم محاسبة المسئولين عنها؟".

وتابع: "أطالب أيضًا ببيان بأخر إجراءات صيانة دورية لمخرجات السيول وغرف صرف الأمطار وخطوط صرف الأمطار ومدي كفاءة تلك الشبكة وسلامة إجراءات الصيانة وتقرير تفصيلي عن أسباب الأزمة وزيادة آثارها والإجراءات التفصيلية التي تم اتخاذها أثناء إدارة الأزمة وطريقة التنسيق مع الأجهزة الأخرى وتوقيتاتها وكفاءتها في تقليل الآثار، كما أطلب من السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الموافقة على تفعيل أدواتنا الرقابية وتشكيل لجنة تقصي حقائق وألا نكتفى فقط بالرد الرسمي من الحكومة، لنطمئن المصريين على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والتأكيد على مبدأ الثواب والعقاب ".