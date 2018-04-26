» شاهد.. سما المصري تستفز زوجة "صلاح"

26 أبريل 2018 - 02:21 م

نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة اللاعب محمد صلاح وزوجته ماجي محمد صادق التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق عليها بطرق ساخرة من قبل بعض النشطاء.

وقالت "المصري" في تغريدة لها على الصورة: "وبالفعل قامت خناقة جامدة بين أبو صلاح وأم مكة من ساعة ما عرفت إني عايزة أتجوزه، وهاتك يا زعيق وشخط وتكسير في العفش، والنيش بقى ع الأرض باللي فيه".

وأضافت: "زي أي ست مصرية أصيلة.. وصلاح يحلف لها إنه لسه ماوافقش على الجواز مني وهي مصممة إنها هتقتلني وتخلص الناس من قرفي، وعندها حق بصراحة، طلعت ست بتفهم، أنا نفسي مش طايقة نفسي".

واختتمت: "وفي النهاية أحب أقول لأم مكه أنا بحبك لأنك مرات الغالي، وهتبقي زي أختي لما اتجوز صلاح، صدقيني، وبحب مكة وهتبقى زي بنتي.. انتوا عيلتي الصغيرة، وأي حاجة من ريحة حبيب قلبي أبومكة أشيله في عنيا.. حتى حمايا وحماتي بحبهم أوي وكفاية انهم جابولي أحلى حاجة في الدنيا.. صلاح حبي أنا".

يُذكر أن المصري قد هنأت صلاح عقب فوزه رسميًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، وطالبت الزواج منه حيث نشرت صورة مركبة لها ولصلاح، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الناس اللي بتقول إني لو اتجوزت صلاح هيبطل كورة، صدقوني والله جوزهولي انتوا بس وهياخد أحسن لاعب في العالم مش بس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي"، واختتمت: "ده راجل قمر ومفرح مصر والعالم كله".

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