» "البدري": "هذا هو هدفنا من الديربي المصري"

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الزمالك

حسام البدرى

الأهرام

الدربي المصري

أكد حسام البدري، مدرب النادي الأهلي، أهمية الديربي المصري ضد نادي الزمالك، قائلاً إنه "لديه أهداف كبيرة من وراء مواجهته مع الفريق الأبيض"، بحسب ما ذكره موقع "الأهرام" في نسخته الإنجليزية .

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن "البدري" قوله "لدى أهداف كبيرة في مباراة الزمالك. أهمها هو مواصلة مسيرتنا الجيدة منذ بداية الموسم لتحقيق أرقام قياسية جديدة".

وأضاف "البدرى" البالغ من العمر 58 عامًا: "إنني أحترم فريق الزمالك كثيرًا وعلى الرغم من القرار المبكر باللقب ، فإن الديربي لا يزال مهما بالنسبة للجماهير".

وقال: "نحاول الحصول على دفعة معنوية من مباراة الزمالك لمساعدتنا في التحديات المقبلة في كل من كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا".

واختتم المدرب بقوله: "أتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين جسديًا وتقنيًا للعبة ، التي نحتاج إلى الفوز بها. الفرصة متاحة للجميع لإثبات قيمتها مقابل الزمالك".

وذكر الموقع، أن بفوز نادي الأهلي، في الديربي، الذي سيقام في استاد القاهرة، اليوم الخميس، سيحصل على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي .

مع بقاء مباراتين فقط قبل نهاية الموسم  في الدوري الممتاز، يتصدر الأهلي 85 نقطة  بفارق 21 نقطة عن نادي الإسماعيلي .

الأهلي يحتاج إلى نقطتين فقط من مبارياته المتبقية ليحقق أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.


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