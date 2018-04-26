السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

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الامطار

السيسي

المصريين

اجهزة الدولة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستتخذ كافة القرارات بشأن تلافي أي أضرار يمكن أن تقع على المواطنين مثلما حدث أمس في سقوط الأمطار.

وأشار الرئيس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه أعطي تعليمات لكافة الأجهزة بالدولة لتكثيف الجهود لتلافى حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى.

وأوضح أنه يتفهم تمامًا حالة المعاناة التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين.

وانهالت التعليقات على تغريدة "السيسي" وجاء أبرزها:-

قال ناشط: " لو فيه خطوط تصريف امطار حضرتك ما كنش هيحصل اللي حصل ده، اضافة فيه حاجة اسمها ادارات الطواري والدفاع المدني اين هم ؟؟ واين دورهم في مثل تلك الكوارث ؟؟".

وغرد أخر: " دي كوارث طبيعيه لايمكن لاي دوله السيطره عليها انما احنا ماشاء الله لازم نحمل الدوله المسؤليه".

وأضاف ناشط: " الموضوع مش شوية ميه بسبب المطر، كل شيء ف المجالس المحليه غلط وبينصبوا فيه وياكلوا من وراه، اى طريق يترصف بيغشوه، اى مشروع بيسرقوه بلا استثناء".



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